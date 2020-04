Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim Fluchtversuch nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Gottenheim- Am späten Sonntagabend 05.04.2020 gg. 21:50 Uhr kam ein auf der K 4995 zwischen Gottenheim und Wasenweiler fahrender Pkw-Fahrer infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum und einen Leitpfosten. Der 18jährige Fahranfänger setzte seine Fahrt zunächst fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach circa 500 Meter endete die Fahrt aber doch, da einer der hinteren Reifen durch den Aufprall platt geworden war. Der Unfallfahrer wurde von der Streifenwagenbesatzung angetroffen, als er im Begriff war, das Rad zu wechseln. Der anfängliche Fluchtversuch lag vermutlich in der Angst um den Führerschein begründet, denn mit der in der Probezeit vorgeschriebenen 0,0 Promillegrenze hatte es der junge Mann nicht so ernst genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen leicht positiven Wert an. Das Polizeirevier Breisach ermittelt.

