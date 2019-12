Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Betrunkene Person sorgt in Marbach für größeres Kräfteaufkommen des Rettungsdienstes und der Feuerwehr

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag wurde gegen 08:25 Uhr von Verkehrsteilnehmern eine leblose Person neben der Landstraße 1100 bei der Einmündung zur Ludwigsburger Straße gemeldet. Vor Ort konnte ein völlig betrunkener 43-Jähriger angetroffen werden. Der stark unterkühlte Mann wurde anschließend notärztlich versorgt und sollte dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Kurz nachdem sich der Krankentransport in Bewegung setzte und auf dem Grünstreifen beabsichtigte zu wenden, fuhr sich das Fahrzeug auf dem weichen Untergrund fest. In der Folgezeit war es notwendig, die Freiwillige Feuerwehr Marbach zu verständigen, um die Bergung des Rettungswagens durchzuführen. Der Patient wurde in der Zwischenzeit von einem zweiten Rettungswagen abtransportiert. Der festgefahrene Rettungswagen konnte anschließend von der Feuerwehr mittels einer Seilwinde aus dem Grün befreit werden. Hierzu war es notwendig, die L1100 am Einsatzort bis um 10:15 Uhr voll zu sperren. Zu größeren Verkehrsbehinderungen ist es nicht gekommen. Neben den zwei Rettungswagen, war ein Notarzt und die Feuerwehr Marbach mit zwei Fahrzeugen und sechs Wehrleuten im Einsatz.

