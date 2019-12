Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Nachdem sich am Freitag in der Zeit von 08.20 und 22.00 Uhr ein Einbrecher über ein aufgehebeltes Küchenfenster Zugang zu einem Doppelhaus in der Siemensstraße verschafft hatte, durchsuchte er dort die Räume und Schränke. Über das Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Der Sachschaden an dem Fenster beläuft sich auf ca. 250 Euro.

