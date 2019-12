Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 34-Jähriger verletzt Gleichaltrigen mit Teppichmesser

Ludwigsburg (ots)

Aus zunächst verbalen Streitigkeiten wurde am Donnerstagnachmittag im Hermelinweg in Sindelfingen eine gefährliche Körperverletzung. Zwei 34 Jahre alte Arbeitskollegen, die beide aus Syrien stammen, sowie zwei weitere noch nicht identifizierte Männer, die vor Ort alle als Umzugshelfer eingesetzt gewesen sein sollen, seien gegen 17.30 Uhr aus noch unbekannter Ursache in einen Streit geraten. Die beiden Unbekannten hätten den einen 34-Jährigen im weiteren Verlauf festgehalten und sein Kontrahent habe ihn geschlagen. Der Geschlagene habe sich mit einem Teppichmesser zur Wehr gesetzt und den Angreifer schwer verletzt. Der Verletzte mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beamte des Polizeireviers Sindelfingen nahmen den 34 Jahre alten Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

