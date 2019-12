Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht; Ehningen: Briefkasten beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen-Maichingen: Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht, zu der es am Freitag gegen 10.20 Uhr in der Magstadter Straße in Maichingen kam, sucht das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, Zeugen. Ein noch unbekannter Lenker, der mutmaßlich einen schwarzen VW Golf Variant fuhr, kam aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach rechts und streifte einen am Fahrbahnrand abgestellten Nissan. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort.

Ehningen: Briefkasten beschädigt

Von lauten Schlaggeräuschen wurden die Anwohner der Königsberger Straße in Ehningen in der Nacht zum Freitag geweckt. Gegen 01.15 Uhr versuchten noch unbekannte Täter einen metallenen Standbriefkasten der Deutschen Post aufzubrechen. Mutmaßlich stellten die Täter den Aufbruchsversuch jedoch ein, als sie bemerkten, dass die Nachbarschaft von der Tat Notiz genommen hatte und flüchteten. Es war ihnen jedoch bereits gelungen zwei massive Verschlussbolzen aufzubrechen. An den Inhalt des Kastens kamen die Täter jedoch nicht heran. Der hinterlassene Sachschaden konnten noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Ehningen, Tel. 07034/27045-0, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

