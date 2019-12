Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: Hundehalter schlagen sich

Ludwigsburg (ots)

Eine Unstimmigkeit zweier Hunde führte am Donnerstag in der Karlstraße in Darmsheim gegen 19:45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung der beiden Hundehalter. In der Folge soll einer der Hundehalter den anderen geschlagen haben und der andere nahm ihn dann in den Schwitzkasten. Bei Eintreffen der Polizeibeamten blutete einer der Beiden aus der Nase, verzichtete aber auf eine ärztliche Versorgung. Beide müssen nun mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell