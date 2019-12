Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Zwei unbekannter Täter versuchten am Freitag gegen 18.00 Uhr, sich Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Falkenstraße zu verschaffen. Beim Versuch eine Balkontüre aufzuhebeln, wurden die Einbrecher vermutlich von den gerade nach Hause kommenden Bewohnern gestört. Bei der Flucht in Richtung Falkenstraße wurden die beiden Einbrecher, welche beide dunkel gekleidet waren, kurz von den Anwohnern gesehen. Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen der Polizeireviers Böblingen blieben ohne Erfolg. Der Sachschaden an der Balkontüre beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

