POL-DN: Haustür abgeschlossen - Einbrecher scheitern

Aldenhoven (ots)

In Schleiden mussten am Donnerstagvormittag bislang unbekannte Täter einen Misserfolg hinnehmen, denn ihr Einbruchsversuch scheiterte an einer abgeschlossenen Tür.

Die Täter versuchten zwischen 07:20 Uhr und 14:15 Uhr, in ein Haus an der Landstraße einzubrechen. Zu diesem Zweck hatten sie zunächst eine Scheibe an der Eingangstür eingeschlagen. Der Plan war augenscheinlich, durch das entstandene Loch hindurchzugreifen und die Tür von innen zu öffnen. Doch die Bewohner hatten sich der einfachsten Sicherung bedient, die möglich ist: sie hatten die Tür abgeschlossen und den Schlüssel nicht stecken lassen.

Unverrichteter Dinge entfernten sich die Unbekannten vom Tatort, Hinweise zum Tatgeschehen und auf verdächtige Beobachtungen werden an die Notrufnummer 110 erbeten.

