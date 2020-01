Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Roter Ford auf Parkplatz beschädigt

Papenburg (ots)

Am vergangenen Freitag ist es gegen 21.00 Uhr auf dem Parkplatz des Combi-Marktes an der Straße Umländerwiek zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei stieß der bislang unbekannte Verursacher rückwärts gegen einen dort abgestellten roten Ford Focus und beschädigte diesen am Fahrzeugheck. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Dieser sei dabei mit einem schwarzen BMW, SUV, unterwegs gewesen. An dem Ford entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell