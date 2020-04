POL-FR: Waldkirch: Zwei Einbrüche

Polizeipräsidium Freiburg

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwoch, 01.04.2020 und Sonntag, 05.04.2020 Zugang in das "Rote Haus" in der Emmendinger Straße 3. Auch in den Carolus Kindergarten in derselben Straße wurde im Zeitraum zwischen Freitag, den 03.04.2020 und Samstag, den 04.04.2020 eingebrochen. An den Objekten entstand nach aktuellem Sachstand jeweils geringer Sachschaden, was genau entwendet wurde ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen, um die Tatzeit eingrenzen und Täterhinweise erlangen zu können. Polizeirevier Waldkirch Telefon: 07681/4074-0.

