Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Lkrs. Rottweil

Rottweil (ots)

Griff in die Kasse

Rottweil - Zu einem Diebstahl von Bargeld aus einer Registrierkasse kam es am Samstagabend (06.06.2020), gg. 20:10 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Kriegsdamm". Bislang unbek. Täterschaft gab an der Kasse einen Pfand-Bon ab. Als die Verkäuferin die Kasse öffnete, um das Geld auszubezahlen, griff der Täter in die Kasse und entnahm Bargeld. Im Anschluss flüchtete die männliche Person zu Fuß Richtung Friedrichplatz. Beschreibung des Täters: 20-25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, dunkelblaue Kapuzenjacke mit roten/weiße Streifen im Bereich der Kapuze. Zeugen die Hinweise zur Person geben können mögen sich beim Polizeirevier Rottweil, unter Tel.: 0741 477-0, melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

PHK Markus Schmidt

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell