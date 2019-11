Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher wird von Wohnungsinhaberin überrascht und flüchtet

Neuss (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Samstagabend (09.11.), gegen 19:40 Uhr, in ein Reihenhaus an der Dahlienstraße (Reuschenberg) einzubrechen. Dazu wollte er die Terrassentür aufhebeln. Als ihn die anwesende Wohnungsinhaberin überraschte flüchtete er. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Beschreibung des Tatverdächtigen liegt leider nicht vor.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Umfeld des Tatortes werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen. Dass man sich vor Einbrüchen schützen kann, zeigt die Erfahrung der Polizei.

Mehr als ein Drittel aller Wohnungseinbrüche bleibt im Versuch stecken, nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss bietet interessierten Wohnungseigentümern dazu kostenlose Beratungen an.

Am Mittwoch (13.11.) findet, um 18:00 Uhr, eine Informationsveranstaltung zum Thema Einbruchschutz in der Beratungsstelle der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss statt. Eine Anmeldung ist erforderlich (02131 300-0).

Weitere Informationen und Termine im Rahmen der Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer." findet man auf der Internetseite der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw.

