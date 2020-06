Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen-Neukirch

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunken einen Verkehrsunfall verursacht (07.06.2020)

Furtwangen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr auf der Bundesstraße 500 bei Neukirch. Ein 24-jähriger Audi Fahrer befuhr die B 500 in Richtung Landesstraße 173 und überfuhr an der Einmündung zur Straße "Vordertal" eine Verkehrsinsel mit Verkehrszeichen. Trotz beschädigter Ölwanne an seinem Audi A 3 setzte der Mann die Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Die Polizei konnte den Fahrer jedoch schnell ermitteln und bei der Überprüfung feststellen, dass der 24-Jährige nach Atemalkohol roch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 1,2 Promille, weshalb die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten und seinen Führerschein einbehielten. Der Mann muss sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt und Verkehrsunfallflucht verantworten.

