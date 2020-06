Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorrad gegen Motorrad

Sundern (ots)

Auf der Amecker Straße stießen am Sonntag zwei Motorräder zusammen. Ein 16-jähriger Fahrer wurde schwer verletzt. Um 11.25 Uhr fuhren die zwei Motorradfahrer auf der Amecker Straße von Allendorf kommend in Richtung Bruchhausen. Als das vordere Motorrad abbremste, um anschließend zu wenden, fuhr der hintere Fahrer mit seinem Leichtkraftrad auf. Hierbei stürzte der 16-jährige. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann aus Sundern in ein Krankenhaus. Der 55-jährige Fahrer des vorfahrenden Motorrades blieb unverletzt.

