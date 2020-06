Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern: Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Freitag in ein Kosmetikstudio auf der Settmecke Straße einzubrechen. Zwischen 18 Uhr und 8 Uhr setzten die Einbrecher mehrere Hebelversuche an der Zugangstür an. Sie schafften es jedoch nicht die Tür zu öffnen. Ohne Beute flüchteten sie vom Tatort. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

