Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Medebach: Bisher unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Freitag 18:00 Uhr bis Samstag 09:00 Uhr in ein Geschäftshaus am Marktplatz einzubrechen. An insgesamt drei Türen wurden Hebelspuren festgestellt. In das Gebäude gelangten die Täter jedoch nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Winterberg unter 02981 - 9020 3611 in Verbindung zu setzen.

