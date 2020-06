Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auf Gleisen gestürzt

Arnsberg (ots)

Ein 59-jähriger Pedelecfahrer erlitt bei einem Sturz auf den Bahngleisen der Kleinbahnstraße schwere Verletzungen. Der Mann aus Ense fuhr am Donnerstag gegen 10.45 Uhr von der Marktstraße kommend in Richtung Bahnhof. Nach ersten Erkenntnissen folgte der Radfahrer nicht der roten Fahrbahnmarkierung, welche die Gleise in einem günstigeren Winkel quert. Der Mann fuhr geradeaus und blieb vermutlich mit einem Reifen in der Spurrille hängen. Anschließend stürzte er mit seinem Fahrrad. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

