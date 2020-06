Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Bienenvölker gestohlen

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag 18 Uhr und Sonntag 12 Uhr wurden vier Bienenvölker von einem Feld in der Hönnetalstraße gestohlen. Möglicherweise fuhren die Täter mit einem Fahrzeug zu den Bienenstöcken und luden die Bienenkästen samt Bienen in ihr Auto. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit noch nicht vor. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

