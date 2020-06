Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drogenkontrolle

Eslohe (ots)

Bei einer Drogenkontrolle auf der Hauptstraße schlug am Donnerstag ein 18-jähriger Mann einen Polizeibeamten. Der Beamte blieb unverletzt. Die Polizei stellte Marihuana sicher. Im Rahmen der Streife fuhren die Beamten um 22.40 Uhr durch die Esloher Innenstadt. Hier standen drei Männer an einer Bushaltestelle. Als diese den Streifenwagen erkannte, warf ein 18-jähriger Plettenberger Gegenstände in die Mülltonne. Anschließend versuchte sich das Trio im Bushaltehäuschen aus dem Sichtfeld der Polizisten zu entziehen. Die drei Männer wurden kontrolliert. Die Beamten konnten hierbei einen deutlichen Marihuanageruch wahrnehmen. Daraufhin sollte das Trio durchsucht werden. Hiergegen sperrte sich der Plettenberger. Er schlug die Hand eines Beamten weg. Der Mann wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Anschließend erfolgte die Durchsuchung. Im Mülleimer fanden die Polizisten ein Tütchen mit Marihuana sowie mehrere bereits geleerte Tütchen. Der Plettenberger führte typische Drogenutensilien bei sich. Ein 19-jähriger Mann aus Meinerzhagen hatte einen gebrauchsfertigen Joint sowie mehrere Tütchen Marihuana in seiner Jackentasche. Die Drogen stellte die Polizei sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Trio entlassen. Gegen den Plettenberger sowie den Mann aus Meinerzhagen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

