Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sturz an der Bordsteinkante

Meschede (ots)

Mit dem Rettungshubschrauber musste am Sonntagnachmittag ein 62-jähriger Fahrradfahrer in eine Unfallklinik geflogen werden. Der Mann war auf der Bundesstraße in Wennemen gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann um 15.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg in Richtung Freienohl. Beim Überholen von zwei Frauen stieß der Vorderreifen des Iserlohners vermutlich gegen die Bordsteinkante eines angrenzenden Privatgrundstücks. Der Mann stürzte und fiel anschließend gegen ein Gartentor. Die beiden Frauen blieben unverletzt.

