Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Zweibrücken (ots)

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen hat am 12.03.2020 gegen 03:55 Uhr ein noch nicht identifizierter Mann an einem weißen Hyundai i20, der im Hof des Anwesens Ottilie-Baader-Straße 38 geparkt war, die hintere linke Fahrzeugscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginnern eine Geldbörse entwendet, die in einer Handtasche verstaut war. In der Geldbörse befanden sich neben einem Geldbetrag in Höhe von ca. 50 EUR auch persönliche Dokumente der Pkw-Besitzerin. Bei dem Täter handelt es sich um einen Mann, der eine Baseballmütze und einen Pullover trug und zwischen 175 und 180 cm groß ist.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 800 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht weitere Zeugen der Tat. | pizw

