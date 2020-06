Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Vermutlich politisch motivierte Sachbeschädigungen durch Graffiti (07.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu mehreren Sachbeschädigungen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Neckarstraße. Unbekannte besprühten mit schwarzer Farbe drei Gebäudeseiten der Neckarhalle, eine Infotafel der Stadt beim Neckarturm und ein Werbeplakat. Die Schriftzüge "ACAB" (All Cops Are Bastards) und "RIP (Rest In Peace) lassen einen Zusammenhang der Schmierereien mit dem Tod des Amerikaners George Floyd vermuten. Die Unbekannten verursachten hierdurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier VS-Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, zu melden.

