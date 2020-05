Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Auffahrunfall auf der Burgaltendorfer Straße

Hattingen (ots)

Am Mittwoch, gegen 15:20 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Hattinger auf der Burgaltendorfer Straße in Richtung Hattingen. In Höhe der Nummer 41 leitete der vor ihm fahrende Opel Corsa verkehrsbedingt eine Notbremsung ein. Der 22-Jährige schaffte es nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und fuhr mit seinem Audi auf den Opel des 81-Jährigen auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes verletzte sich die 67-jährige Beifahrern in dem Opel leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

