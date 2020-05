Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Airbag aus BMW ausgebaut

Gevelsberg (ots)

In der Zeit von Mittwoch bis Donnerstag machten sich unbekannte Täter an einem in der Schwalbenstraße geparkten BMW zu schaffen. Sie schlugen die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und gelangten so in das Innere. Sie demontierten den Fahrerairbag.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell