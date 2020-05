Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Grauer Pkw flüchtet vom Unfallort-Zeugen gesucht

Schwelm (ots)

Mittwochabend, gegen 19:50 Uhr, fuhren eine 21-jährige Skodafahrerin und ein 58-jähriger BMW-Fahrer auf der Berliner Straße in Richtung Wuppertal. An der Kreuzung zur Hattinger Straße zeigte die Ampel für die beiden Fahrzeugführer Grünlicht. Der 58-Jährige musste plötzlich eine Vollbremsung einleiten, als von rechts aus der Hattinger Straße ein Fahrzeug in den Kreuzungsbereich einfuhr. Dies bemerkte die hinter ihm fahrende 21-Jährige zu spät und fuhr auf den BMW auf. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt auf der Berliner Straße in Richtung Ennepetal fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem flüchtigen Fahrzeug ist bisher nur bekannt, dass es sich um ein anthrazit-farbenen Pkw gehandelt haben soll. Gesucht werden nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen, oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können. Hinweise können an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

