Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Pflegerinnen beschimpft und Autoreifen zerstochen

Gevelsberg (ots)

Am Mittwoch riefen zwei Mitarbeiterinnen eines Pflegedienstes die Polizei, als sie in der Gartenstraße von einer männlichen Person massiv beleidigt wurden. Die Pflegerinnen teilten den Beamten mit, dass sie durch den scheinbar stark alkoholisierten Mann massiv beleidigt wurden, als sie das Mehrfamilienhaus betreten und einen Patienten abholen wollten. Der Mann stand zunächst am Eingang und begab sich dann in seine Wohnung, wo er ein Küchenmesser holte. Er lief zielgerichtet auf die Fahrzeuge der Pflegerinnen zu und zerstach die Reifen der Fahrzeuge, dann lief er wieder zurück in seine Wohnung. Die Beamten suchten die Wohnung auf, wo der 51-jährige Gevelsberger angetroffen werden konnte. Da nicht sicher war, ob sich der Mann noch im Besitz des Messers befand, wurde er unter Vorhalt der gezogenen Dienstwaffe sofort zu Boden gesprochen. Der Mann kam den Anweisungen der Beamten nach und er wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Das Küchenmesser hatte der Gevelsberger offensichtlich vor Eintreffen der Beamten weggeworfen, es konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Ein erster Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über 3 Promille.

