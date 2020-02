Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200205.1 Kiel: Vollsperrung nach Unfall auf B404

Kiel (ots)

Am frühen Dienstagabend ist es auf der Bundesstraße 404 in Höhe Schlüsbek zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen. Die Bundesstraße war für rund 2,5 Stunden gesperrt.

Nach jetzigem Ermittlungsstand überholte der in Richtung Kiel fahrende 21 Jahre alte Fahrer eines BMW gegen 19:20 Uhr kurz vor der Ampelkreuzung Seewiesenredder einen vor ihm fahrenden Transporter und bremste anschließend abrupt ab. Der 25-Jährige, der am Steuer des Citroen-Transporters saß, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den BMW auf. Beide Fahrer und ein 31-jähriger Beifahrer im BMW zogen sich jeweils leichte Verletzungen zu. Sie kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.

Da die Angaben der Beteiligten und Zeugen widersprüchlich waren, ordnete die Kieler Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Sachverständigen an, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Maßnahmen am Unfallort war die Bundesstraße bis etwa 21:45 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Es kam hierbei zu weiteren Behinderungen, da es auf der ursprünglichen Umleitungsstrecke zu Problemen für LKW-Fahrer kam. Die Umleitungsstrecke wurde daraufhin angepasst.

Matthias Arends

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell