Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

Gevelsberg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch drangen Unbekannte in zwei BMW ein, die im Stadtgebiet geparkt waren. In der Wittener Straße öffneten sie auf bislang unbekannte Weise einen in einer Grundstückseinfahrt geparkten BMW und demontierten das Multifunktionslenkrad. In der gleichen Nacht schlugen Täter auch in der Lichtenplatzstraße zu. Sie schlugen die Beifahrerscheibe eines geparkten BMW ein, Beute erlangten sie hier jedoch nicht. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine.

