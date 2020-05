Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Falsche Maler sind Einbrecher

Schwelm (ots)

Am Mittwoch, gegen 12:00 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Wohnungstür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schützenstraße. Sie hebelten die Tür auf und gelangten so in die Wohnung. Zur Beute ist bisher nichts bekannt. Einer Bewohnerin des Hauses fielen, gegen 12:00 Uhr, zwei ihr fremde Männer im Hausflur auf. Die Männer gaben sich als Maler aus, die Arbeiten in dem Hausflur durchführen müssten. Die Personen werden so beschrieben:

1. Person etwa 25-30 Jahre alt, etwa 175 cm groß, normale Fugur, schwarze Haare und Bart, trug dunkle Kleidung

2. Person etwa 50 bis 60 Jahre alt, korpulente Figur, dunkle Kleidung, Maske im Gesicht

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell