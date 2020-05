Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen-Zwei Brände im Stadtgebiet

Hattingen (ots)

Am Dienstagabend, gegen 23:00 Uhr, beobachteten Zeugen eine Jungengruppe, die einen Müllcontainer an der Bushaltestelle Hattingen-Mitte anzündeten. Die Gruppe entfernte sich vor Eintreffen der Rettungskräfte über die Brücke in Richtung Heggerstraße. Es soll sich um 5 bis 7 Jugendliche gehandelt haben, die wie folgt beschrieben werden können: Männlich, 15 bis 19 Jahre alt, südländisches Aussehen, eine Person auffallend kleiner als die Anderen und dick. An dem Mülleimer, einer angrenzenden Telefonzelle und einem Dachunterstand entstand Sachschaden. Auch in der Heggerstraße beobachteten Zeugen, gegen 23:30 Uhr, die Jugendgruppe, wie sie einen Metallmülleimer in der Fußgängerzone in Brand setzten und flüchteten. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

