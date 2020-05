Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Zwei Brände im Stadtgebiet

Herdecke (ots)

Am Freitagmittag sorgten Unbekannte für zwei Sachbeschädigungen durch Feuer. Zunächst brannte gegen 12:00 Uhr ein Mülleimer am Westender Weg. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Womit der Plastikmülleimer in Brand gesetzt wurde, ist nicht bekannt. Gegen 14:40 Uhr hörte die Besitzerin eines Kleingartens an der Mühlsteinskuhle einen lauten Knall und bemerkte kurz darauf eine Rauchentwicklung. Unbekannte warfen einen Knallkörper auf das Grundstück, wodurch eine etwa 20 Quadratmeter große Fläche in Brand geriet.

