Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Skoda gestohlen

Gevelsberg (ots)

In der Zeit von Samstagabend 19 Uhr bis Sonntag 10 Uhr, entwendeten Unbekannte einen grauen Skoda Octavia, der an der Hagener Straße in Höhe der Hausnummer 150 geparkt war. Das Fahrzeug ist ca. 11 Jahre alt und hat einen Kilometerstand von etwa 114000. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

