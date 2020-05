Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Mountainbiker stürzt und verletzt sich schwer

Herdecke (ots)

Ein 51-jähriger Radfahrer aus Herdecke fuhr am Samstagmittag mit seinem Mountainbike die Straße Brauckmanns Knapp hinunter. Beim Abbiegen in die Straße Vaerstenberg rutschte ihm das Vorderrad weg, sodass er ohne die Beteiligung weiterer Fahrzeuge oder Personen stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336/9166-2120

Mobil: 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell