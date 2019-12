Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vier Jugendliche berauben 16-Jährigen in Hassel - Polizei bittet um Hilfe

Gelsenkirchen (ots)

Opfer eines Straßenraubes ist ein 16-jähriger Gelsenkirchener am Mittwochabend, 25. Dezember 2019, in Gelsenkirchen-Hassel geworden. Er war gegen 22 Uhr auf dem Eppmannsweg im Bereich der Apotheke unterwegs, als vier Unbekannte unter Androhung von Gewalt die hochwertige Jacke des Jugendlichen erbeuteten. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Polsumer Straße.

Sie werden wie folgt beschrieben: Die Unbekannten sind zwischen 16 und 18 Jahren alt und etwa 1,80 bis 1,83 Meter groß. Einer der Unbekannten ist etwas kleiner und circa 1,75 Meter groß. Drei der Täter trugen zum Tatzeitpunkt Kappen - einer eine rote Nike-Kappe, der andere eine schwarze Nike-Kappe, ein weiterer eine komplett schwarze Kappe. Eine der Personen trug eine schwarze Wellensteyn-Jacke.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Tätern und/oder deren Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache).

