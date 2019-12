Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Betrunkene Autofahrer flüchten vom Unfallort

Gelsenkirchen (ots)

In zwei Fällen sind an den Weihnachtstagen alkoholisierte Autofahrer aufgefallen, die einen Unfall verursacht haben und dann geflüchtet sind. Am Mittwoch, 25. Dezember 2019, rief ein 49 Jahre alter Essener um 21.34 Uhr die Polizei, weil er einen Autofahrer verfolgte, der zuvor auf der Vinckestraße in Buer unkontrolliert den Fahrstreifen gewechselt hatte, ihn dabei touchierte und anschließend einfach weiter fuhr, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Beamten konnten den Unfallflüchtigen auf der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Veltins-Arena anhalten und kontrollieren. Da sie einen starken Alkoholgeruch bei dem beschuldigten 31-jährigen Gelsenkirchener wahrnahmen, führten sie vor Ort einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der positiv war. Die Beamten stellten daraufhin den Führerschein und Fahrzeugschlüssel des Mannes sicher, untersagten ihm die Weiterfahrt und brachten ihn zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Ebenso erging es einer 21 Jahre alten Essenerin, die am Donnerstag, 26.Dezember2019, gegen 1.10 Uhr beim Ausparken auf der Overwegstraße in Schalke einen anderen PKW beschädigte und sich ebenfalls von der Unfallstelle entfernt hatte. Die Beamten kontrollierten sie schließlich nach kurzer Fahndung auf der Gewerkenstraße in Schalke. Da sie stark nach Alkohol roch und den Anweisungen der Beamten nur schwer folgen konnte, wurde auch sie gebeten, einen freiwilligen Atemalkoholtest durchzuführen. Da der ein positives Ergebnis brachte, schlossen sich die schon erwähnten weiteren Maßnahmen an. Die beiden Unfallverursacher müssen sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss und wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Die Beamten fertigten entsprechende Strafanzeigen.

