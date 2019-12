Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Kirche

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Mittwoch, 25. Dezember, 13 Uhr, und Donnerstag, 26. Dezember, 9 Uhr, in eine Kirche an der Essener Straße in Horst ein. Sie hebelten eine Tür auf, gelangten ins Innere und stahlen dort unter anderem eine Reliquie und eine Spendenbox. Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

