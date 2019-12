Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit verletztem Pkw- Führer in Gelsenkirchen Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 24.12.2019 um 14.27 Uhr auf der Ückendorfer Str. 107 in Gelsenkirchen. Ein 18jähriger Gelsenkirchener hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit fünf geparkten Pkw. Der Pkw- Führer verletzte sich dabei. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

