Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub einer Geldbörse in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Kinder beraubten einen 56jährigen Gelsenkirchener am Heiligen Abend um 14.20 Uhr auf der Caubstraße in Schalke. Einer der beiden trat den Geschädigten von hinten gegen das Bein und entriss ihm das Portmonnaie aus der Hosentasche. Die Geldbörse warfen die jugendlichen Täter auf den Gehweg, nachdem sie das Bargeld an sich genommen hatten. Beide Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Kurt-Schumacher- Str. Sie waren ca. 10-12 Jahre alt, hatten kurze Haare und trugen Jeans.

