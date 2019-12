Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkoholisiert Unfall verursacht und vom Unfallort entfernt

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am 1. Weihnachtstag auf dem Parkplatz eines Bowlingcenters in Gelsenkirchen-Scholven musste eine 26-jährige Polo-Fahrerin zwei Blutproben und ihren Führerschein abgeben. Die Frau aus Gelsenkirchen beschädigte dort gegen 05.30 Uhr mit ihrem Pkw beim Ausparken einen anderen Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Unfallverursacherin konnte an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Die Polizeibeamten stellten Alkoholgeruch in der Atemluft der 26-jährigen fest und nahmen sie mit zur Wache. Aufgrund des festgestellten Schadensbildes am Pkw der Verursacherin besteht der Verdacht, dass die Fahrerin auf dem Weg nach Hause weitere Unfälle verursacht hat. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Leitstelle

Topheide, PHK

Telefon: 0209/365 2160

E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell