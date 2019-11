Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher gehen leer aus

Bocholt (ots)

Über den Haupteingang haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Modegeschäft auf der Nordstraße in Bocholt verschafft. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, circa 19.00 Uhr und Dienstag, circa 07.00 Uhr. Erbeutet haben die Täter nach ersten Erkenntnissen nichts. Hinweise an die Kriminalpolizei in Bocholt: Tel. (02871) 2960.

