Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Eine Verletzte bei Unfall auf Parkplatz

Fahrer flüchtete

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 72-Jährige am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Gronau davongetragen. Die Fußgängerin schob gegen 11.00 Uhr ihr Fahrrad über den Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Overdinkelstraße. Ein Autofahrer setzte rückwärts aus einer Parklücke aus und stieß gegen die Fußgängerin, die sich hinter seinem Fahrzeug befand. Die Niederländerin stürzte zu Boden. Zurufe von Passanten veranlassten den Fahrer zunächst anzuhalten. Nach einem kurzen Gespräch setzte dieser aber seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Aufmerksame Zeugen notierten sich das Kennzeichen. Polizeibeamten ermittelten dadurch einen 80-jährigen Gronauer als Fahrer und stellten seinen Führerschein sicher. Der Flüchtige muss sich nun mit den Konsequenzen der Verfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort auseinandersetzen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell