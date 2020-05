Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- 72-Jährige bei Sturz leicht verletzt

Wetter (ots)

Eine 72-Jährige Radfahrerin fuhr am Donnerstag mit ihrem Pedelec auf der Schöntaler Straße . Sie geriet mit ihrem Reifen zu nah an den Bordstein des Gehweges, verlor die Kontrolle und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

