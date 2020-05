Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen-Fahrzeug des Ordnungsamtes beschädigt

Hattingen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag machten sich Unbekannte an einem VW Caddy des Ordnungsamtes zu schaffen. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz der Stadtverwaltung an der Bahnhofstraße abgestellt. Die Täter zerstachen die beiden Reifen auf der Fahrerseite. Donnerstagmorgen wurde der Schaden durch einen Mitarbeiter vor Fahrtantritt entdeckt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

