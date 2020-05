Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Beim Abbiegen mit Pkw zusammengestoßen

Wetter (ots)

Am Freitag, 08.05.2020, um 07:30 Uhr, bog ein 38-jähriger Hohensteiner mit seinem Pkw Toyota von der Autobahn 1 (Fahrtrichtung Bremen) nach rechts auf die Straße An der Kohlenbahn. Hierbei übersah er die von links kommende 30-jährige Wetteranerin mit ihrem Pkw Renault. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierdurch verletzte sich die Wetteranerin leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336/9166-2120

Mobil: 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell