Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - heller Pkw nahm einem Rollerfahrer die Vorfahrt, der daraufhin stürzte - Zeugen zur Unfallflucht gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagvormittag, 10.03.2020, befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen um 10:20 Uhr die Bismarckstraße in Richtung Westen und kamen in Höhe Einmündung Mühlenweg auf einen Verkehrsunfall zu. Auf der Fahrbahn stand ein Kleinkraftrad. Kurz nach dem Anhalten kam ein 53-Jähriger auf die Beamten zu und gab an, Führer des Kleinkraftrades zu sein.

Er gab gegenüber den Beamten an, dass er die Bismarckstraße in Richtung Westen gefahren wäre, als ihm von einem links aus der Mühlenweg kommender PKW die Vorfahrt nahm.

Der Rollerfahrer stürzte daraufhin, habe sich aber nicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern.

Bei dem flüchtenden PKW soll es sich nach ersten Erkenntnissen um einen hellen Pkw gehandelt haben. Aufgrund des zu der Zeit recht hohen Verkehrsaufkommens hofft die Polizei zur Aufklärung um Hinweise.

Zeugen, die nähere Angaben zum Unfall oder zum flüchtenden Pkw machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell