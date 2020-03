Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in eine Schule in Neuenburg - Täter hebelten ein Fenster auf - Polizei sucht Zeugen

Zetel (ots)

Am Montag, 09.03.2020, kam es in der Zeit von 16:30 Uhr und 23:24 Uhr in der Astrid-Lindgren-Grundschule zu einem Einbruchdiebstahl. Die bislang unbekannten Täter drangen über ein Fenster in das Schulsekretariat ein und entwendeten u.a. Zahlungsmittel.

Zeugen, die möglicherweise Hinweise zum Tatgeschehen geben können oder Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04453/4799 mit der Polizeistation in Zetel in Verbindung zu setzen.

