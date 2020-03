Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Tatverdächtiger nach Mord an 88-jähriger Oldenburgerin festgenommen +++

Oldenburg (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 2. März 2020, 14.15 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4535397

Nach dem Mord an einer 88-jährigen Frau aus Oldenburg konnte die Polizei einen Tatverdächtigen ermitteln und am Dienstag in den Abendstunden festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragte inzwischen Haftbefehl gegen den 20-Jährigen; der Oldenburger soll noch heute einem Richter vorgeführt werden.

Polizei und Rettungsdienste hatten die leblose Frau am Samstagabend in ihrer Wohnung an der Bümmersteder Tredde aufgefunden. Aufgrund zahlreicher Spuren sowie der Auffindesituation mussten die Ermittler von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt ausgehen. Kurz nach Bekanntwerden der Tat geriet im Rahmen der ersten Ermittlungsmaßnahmen ein 20-jähriger naher Angehöriger des Opfers in den Fokus der Fahnder. Der Tatverdacht gegen den Oldenburger konnte in den vergangenen Tagen durch intensive, verdeckte Ermittlungen weiter erhärtet werden. Die Festnahme des Mannes erfolgte in Oldenburg.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat der 20-jährige Deutsche die Tat mutmaßlich begangen, um an das Geld der 88-Jährigen zu gelangen. Die Ermittlungen diesbezüglich werden fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell