Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Mit Fahrrad in Schienen geraten und gestürzt

Gevelsberg (ots)

Am Freitag, 08.05.2020, um 13:00 Uhr, befuhr eine 33-jährige Wetteranerin mit ihrem Fahrrad die Kölner Straße in Fahrtrichtung Ennepetal. In Höhe des Kruiner Tunnels geriet sie in die auf der Fahrbahn verlaufenden Schienen und stürzte. Durch den Sturz verletzte sie sich leicht und wurde vor Ort medizinisch versorgt.

