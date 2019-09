Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Köngen: Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 10.40 Uhr auf der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Esslingen ereignete. In Fahrtrichtung Karlsruhe musste ein 25 Jahre alter Sattelzuglenker auf dem rechten Fahrstreifen verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 36-jähriger Lkw-Lenker erkannte die Situation mutmaßlich zu spät und krachte gegen den Sattelauflieger. Der 36-Jährige und sein Beifahrer wurden anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ob sie durch den Unfall Verletzungen erlitten haben, ist derzeit nicht bekannt. Der Lkw des 36-Jährigen war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war der rechte Fahrstreifen bis 12.40 Uhr gesperrt.

