POL-LB: Sachbeschädigung in Möglingen und in Remseck am Neckar

Möglingen: Pkw zerkratzt

Nach einer Sachbeschädigung die zwischen Montag 14.00 Uhr und Dienstag 16.00 Uhr in Möglingen verübt wurde, sucht das Polizeirevier Kornwestheim nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die linke Fahrzeugseite eines Audi, der im Bereich Panoramaweg / Im Bornrain auf einem öffentlich zugänglichen Privatparkplatz abgestellt war. Der Unbekannte richtete einen Sachschaden von rund 5.000 Euro an und machte sich anschließend aus dem Staub.

Remseck am Neckar-Aldingen: VW Golf beschädigt

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Täter an einem VW Golf, der zwischen Montag 18.00 Uhr und Dienstag 09.00 Uhr in der Lange Straße im Ortsteil Aldingen stand. Der Wagen, der auf Höhe eines Kindergartens am Fahrbahnrand abgestellt war, wurde am linken Fahrzeugheck zerkratzt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Remseck, Tel. 07146 28082-0, entgegen.

